Скрипт граббера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок191 просмотр

1. Необходим граббер сайта

2. Нужно скачать сайты rtf, doc, docx из указанного раздела (раздел задается при запуске скрипта)

3. Рассматриваем 2 варианта исполнения с ручной регистрацией на сайте и в обход регистрации

4. Наименование ресурса по ссылке ...

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11 лет назад
NurDus
Ильдус 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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