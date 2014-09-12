2 скрипта для джумлы, K2.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки111 просмотров

надо доработать шаблон джумлы с установленным K2 следующими двумя скриптами.

сайт http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php

:

1.

при нажатии кнопки "Купить" на товаре *тестовые: http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php/itemlist/category/2-myaso )

- происходит добавление текстовой строки с названием товара и весом в форму заказа вверху в текстбокс в виде новой строки с символом переноса на след строку.

при переходе между страницами ранее заполненные данные формы сохраняются.

если человек заходит второй и так далее раз с этого компьютера - данные формы введенные ранее вставляются автоматом. без регистрации.

2.

прикрутить к товарам возможность включать/отключать картинку "Новинка" - галочка для каждого товара в каталоге или предложить свой более простой и удобный способ.

K2

http://joxi.ru/jWXYU_3JTJBnDieDVm8

срок и стоимость?

Joomla
11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

green_igor
Игорь 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
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green_igor
Игорь 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад