2 скрипта для джумлы, K2.

надо доработать шаблон джумлы с установленным K2 следующими двумя скриптами.

сайт http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php

:

1.

при нажатии кнопки "Купить" на товаре *тестовые: http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php/itemlist/category/2-myaso )

- происходит добавление текстовой строки с названием товара и весом в форму заказа вверху в текстбокс в виде новой строки с символом переноса на след строку.

при переходе между страницами ранее заполненные данные формы сохраняются.

если человек заходит второй и так далее раз с этого компьютера - данные формы введенные ранее вставляются автоматом. без регистрации.

2.

прикрутить к товарам возможность включать/отключать картинку "Новинка" - галочка для каждого товара в каталоге или предложить свой более простой и удобный способ.

K2

http://joxi.ru/jWXYU_3JTJBnDieDVm8

срок и стоимость?