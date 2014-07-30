AdSens во всплывающее окно с картинкой (Joomla)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки79 просмотров

Сайт на Joomla, установлен модуль SIGE (Simple Image Gallery Extended). При нажатии на картинку на сайте открывается окно поверх сайта, листалка картинок. Так вот, нужно под картинку вставить блок AdSense. Фактические его туда вставить получается через ковыряние движка, но блок не отображается, видимо из за конфликта джавы, ибо джава, получается вставлена в джаву, так как окно на джаве. Как выйти из ситуации не знаем.

JavaJoomla
11 лет назад
egorkotov
Егор 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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