AdSens во всплывающее окно с картинкой (Joomla)

Сайт на Joomla, установлен модуль SIGE (Simple Image Gallery Extended). При нажатии на картинку на сайте открывается окно поверх сайта, листалка картинок. Так вот, нужно под картинку вставить блок AdSense. Фактические его туда вставить получается через ковыряние движка, но блок не отображается, видимо из за конфликта джавы, ибо джава, получается вставлена в джаву, так как окно на джаве. Как выйти из ситуации не знаем.