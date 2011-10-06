Нужен лаунчер для майнкрафта, который будет запускаться, и после эмуляции установки отдавать посленюю версию майнкрафта с оф сервера. Самое основное, это в будущем нужно будет встроить установщик яндекс браузера одновременно с лайнчером, основная цель - ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Заказ нужно выполнить в течении 2х дней максимум. 10 раскрасок с изображением года цифрами и как-то обыграно должно быть. Как вариант можно взять какие-то раскраски с сюжетом, подрисовать цифры и обыграть в новогоднем стиле, добавили ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен готовый макет для детского сайта с картинками и уроками. Особенность в том, что нужно будет отрисовать лого мультяшное рисованное и некоторые элементы на сайте, в целом дизайн стандартный, за исключением отрисованных элементов. Для подробностей ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Сайт на Joomla, установлен модуль SIGE (Simple Image Gallery Extended). При нажатии на картинку на сайте открывается окно поверх сайта, листалка картинок. Так вот, нужно под картинку вставить блок AdSense. Фактические его туда вставить получается ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
На сайте есть блок популярные статьи, нужно что бы вместо последних статей выводились статьи, которых нет на главной странице. То есть, есть список статей отсортированный по дате публикации, верхняя часть списка выводится в этом блоке, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для группы вконтакте развлекательного характера нужно очень кликабельный баннер на флеш нарисовать, что бы люди волей не волей кликали с намеком на приколы в группе. Нужны клики и целевая аудитория. Баннер должен быть ориентирован на ...Анимация1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть скрипт, который раньше работал на автотическое добавление постов в группу, сейчас перестало работать добавление картинки, только текст, нужно подкрутить, либо написать новый. Только с опытом и с портфолио. Сроки - за сегодня.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать простое ПО - пользовательский интерфейс в режиме диалога с небольшими дополнительными функциями.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЗ в режиме диалога в ICQ или SkypeБаннеры9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать или исправить мое работающее приложение, которое позволяет мультиплатформно отпавлять смс и имеет некую графическую оболочку. Нужно разовое написание и последующая возможная поддержка. Подробнее в личке или в аське, стучитесь, будем ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Есть ресселерский аккаунт на uk2.ru-tld.ru. Там жесть есть возможность использовать API регистратора. Вот нужно написать скрипт, который бы проверял указанный список доменов и при освобождении регистрировал бы через этот API. Здесь гайд по API ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно написать небольшой сайтик-приложение на флеш. Пишите в личку с предложеними!Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен программист с опытом создания партнерский программ. Нужен готовый стандартный движек под партнерскую программу, с добавлением некоторых специфических параметров. Так же нужна обвязка с платниками. Не адалт. P.S. Извините, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад