egorkotov

Егор egorkotov

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ierne
Ирина 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать раскраски новый год 2019 уникальные в короткие сроки.
Оплата оперативная, объяснения доступные. Рекомендую.
Все выполнено быстро, учтены все пожелания и сделаны правки. ничего плохого сказать не могу.
Ответный отзыв
PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Флеш-баннер 600х75: разработать идею и нарисовать.
Спасибо Егору за приятное сотрудничество. В полне компетентный и приятный человек. С оплатой ни каких проблем не возникало, все четко по полочкам! Perfecto Web рекомендует!
Справились быстро, сами придумали, сами сделали в указанные сроки уложились, буду еще работать.
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