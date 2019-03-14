Прелаунчер для майнкрафта с установкой яб.

Нужен лаунчер для майнкрафта, который будет запускаться, и после эмуляции установки отдавать посленюю версию майнкрафта с оф сервера. Самое основное, это в будущем нужно будет встроить установщик яндекс браузера одновременно с лайнчером, основная цель - это установить яндекс браузер, а затем уже отдать файл майнкрафта и сделать это под вид лаунчера. Есть примеры.

Прелаунчер для майнкрафта.

Возможно нужно будет скачивать java, если она требуется для установки майнкрафа, и если часто она не установлена на пк у пользователей. Детали в личке. Цена - предлагайте.