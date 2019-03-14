Нужно решить задачу для сайта на Битрикс

Вот все мастер классы https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/tag_58-vse/ нужно сделать так ,что бы у МК менялась картинка в зависимости от его нахождения в разных разделах.

Например Роспись пряников: https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/rospis-pryanikov/

https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/tag_29-pasha/ -Пасхальная картинка на мк

https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/tag_29-1_sentyabrya/ - Связанная с Школой

То есть у одного МК должны быть разные привью картинки для разных подкатегорий