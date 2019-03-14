Нужно решить задачу для сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки187 просмотров
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Вот  все  мастер  классы https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/tag_58-vse/  нужно сделать так  ,что бы   у  МК  менялась  картинка в  зависимости  от   его нахождения  в разных разделах.

Например  Роспись  пряников: https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/rospis-pryanikov/

https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/tag_29-pasha/ -Пасхальная  картинка  на мк

https://33udovolstviya.ru/services/for-children/detskie-master-klassy/tag_29-1_sentyabrya/  - Связанная с  Школой

То есть   у   одного   МК   должны  быть  разные привью картинки  для разных подкатегорий

5 лет назад
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nigativ
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$30
1 день
Очень хороший программист . Сделал все быстро , недорого был на связи ! Мне очень,очень понравилось работать с ним , рекомендую!!!!
Очень грамотно изложил задачу, оплата моментальная. Всем советую данного заказчика!
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