Ускорить загрузку всех страниц сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок163 просмотра
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Сайт https://metaphysicshealth.com/

Хостинг https://fozzy.com/ua-ru/

Есть панель ips

На данный момент скорость загрузки страниц сайта низкая:

на мобильных устройствах http://prntscr.com/mxqn0j

на ПК http://prntscr.com/mxqndx

Необходимо увеличить скорость загрузки всех страниц сайта до уровня ВЫСОКАЯ как на моб. устройствах так и не ПК (проверка через сервис https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/)

 

5 лет назад
metaphysicshealt
Светлана Освит 
50 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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