Ускорить загрузку всех страниц сайта

Мы заканчиваем разработку дизайна сайта и нам нужно его "воплотить в жизнь". Вот ТЗ сайта: http://bit.ly/2JbgaXm Сейчас мы работаем над описанием функционала сайта. Закончим к концу понедельника (25.03.2019). Нам нужно: - Сделать так, чтобы все придуманное работало легко и быстро. - ...
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Сайт https://metaphysicshealth.com/
Хостинг https://fozzy.com/ua-ru/
Есть панель ips
На данный момент скорость загрузки страниц сайта низкая:
на мобильных устройствах http://prntscr.com/mxqn0j
на ПК http://prntscr.com/mxqndx
Необходимо увеличить скорость загрузки всех страниц сайта до уровня ВЫСОКАЯ как на моб. устройствах так и не ПК (проверка через сервис https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/)
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