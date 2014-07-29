Требуется создать сервис (или скрипт), который будет отслеживать появление новых объявлений по определенной категории/тематике на Авито, и отсылать уведомление мне на мейл. Требуется такой функционал для автоматизации ручной рутинной работы. Пример ...
Правка по сайту
Сайт на WP.
Сейчас раздел Меню (сайт ресторана) выглядит - смотреть скрин 1 во вложении. То есть просто картинками-нажимаешь на картинку и картинка увеличивается.
А необходимо сделать, чтоб было классическое меню-при нажатии на раздел Меню-на одной странице всё меню-пример как на скрине 2.
Общая суть понятно-если есть вопросы-пишите.
Размер и цвет шрифта дам пример как должно быть.
Оплата на любую карту банка Украины в гривен.
Оплата завтра до 16-00.
Бюджет минимальный, но если сработаемся отдам сайт под ключ, то есть есть дизайн утвержденный-необходимо натянуть на WP. Cделку также проводим через веблансер.
Заявки фрилансеров
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