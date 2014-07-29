Сайт с распознаванием голосовых команд

Необходимо разработать сайт со скриптом распознавания голосовых команд.

За основу можно взять Google Voice API или любой другой бесплатный скрипт (если такие есть).

Пример работы практически как тут: www.talater.com

(даем голосовую команду, система открывает определенный раздел\контент)

Нужно запрограммировать порядка 10-20 голосовых команд. Например:

Пользователь на сайте видит вопрос: "Какой цвет вам больше всего нравиться?" и варианты ответа.

Голосом произносит - "Желтый" и переходит к следующему вопросу.

и т.д.

После всех вопросов\ответов публикуется результат.

Необходима реализация не только скрипта, но и весь сайт под ключ. (с нас - дизайн концепция, копирайт и логика работы)