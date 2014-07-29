Сервис отслеживания новых объявлений на сайте

Требуется создать сервис (или скрипт), который будет отслеживать появление новых объявлений по определенной категории/тематике на Авито, и отсылать уведомление мне на мейл.

Требуется такой функционал для автоматизации ручной рутинной работы.

Пример такого сервиса реализован здесь - мавито.рф. То, что указано в описании этого сервиса, такой функционал мне и требуется (можно зарегистироваться и посмотреть изнутри). Можно было бы им и пользоваться, но работает указанный сервис "криво", выдает ложную инфо (обновлений объявлений не было, а сервис шлет, что были).

Вообще, такой сервис нужен универсальный, под разные сайты (если это возможно). Например, беру ссылку с фильтром с сайта Из рук в руки, и сервис автоматически так же отслеживает объявления и уведомляет об обновлениях по объявлениям с заданными параметрами.

В приоритете Авито, но расширение до универсального было бы просто супер.

Может не все изложил, что нужно, спрашивайте, не стесняйтесь. :)

Жду от Вас стоимости и срок исполнения такой задачи. Можно разбить на 2 варианта - Авито отдельно и универсальный сервис.