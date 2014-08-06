Устранить причину блокировки сайта

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Завершен6 заявок135 просмотров

Хостер заблокировал сайт http://www.olga-safonova.com по причине рассылки спама.

Необходимо найти и устранить «лишний» код.

Исходное сообщение хостера и временный доступ во вложении.

Доступ к фтп выбранному исполнителю.

11 лет назад
hennedy
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Оперативное решение вопроса! Рекомендую.
Отличный заказчик! Оплата моментально по факту! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 лет назад