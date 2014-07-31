Правки строительного сайта на WP

Правки:

1. Поменять текст в двух кнопках-то есть просто заменить текст.

2. Сделать прайс для скачивания-то есть будет одна кнопка и нажимая на нее прайс.

3. Сейчас под каждой кнопкой товара идет кнопка "Детали", а необходимо "Подробнее"

4. Поменять телефоны в шапке.

Вот и все.

Сроки-чем раньше тем лучше

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