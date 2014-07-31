Правки строительного сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен15 заявок216 просмотров

Правки:

1. Поменять текст в двух кнопках-то есть просто заменить текст.

2. Сделать прайс для скачивания-то есть будет одна кнопка и нажимая на нее прайс.

3. Сейчас под каждой кнопкой товара идет кнопка "Детали", а необходимо "Подробнее"

4. Поменять телефоны в шапке.

Вот и все.

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WordPress
11 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Качественно и оперативно выполнена работа. Сотрудничеством полностью доволен! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Приятный в общении человек, отличный заказчик. Доволен сотрудничеством, рекомендую.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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