Сайт на WP. Сейчас раздел Меню (сайт ресторана) выглядит - смотреть скрин 1 во вложении. То есть просто картинками-нажимаешь на картинку и картинка увеличивается. А необходимо сделать, чтоб было классическое меню-при нажатии на ...
JavaScript/REST/node.js/MongoDB разработчик
Для перспективного проекта в области перевозок и электронной коммерции с активными коммерческими клиентами требуется JavaScript/REST/node.js/MongoDB разработчик. Проект состоит из нескольких взаимосвязанных модулей и находится в активной стадии развития, разрабатывается третья версия продукта. Основы технической архитектуры в общем стабильны, но возможны некоторые изменения. Ищется разработчик с глубоким пониманием node.js для работы над модулем, в котором node.js является ключевой технологией. Желателен опыт работы с Вэб Сервисами, SOAP, XML для интеграция с системами сторонних производителей. Так же, возможно привлечение на другие модули (Web) с использованием AJAX и AngularJS. Система строится с учётом последних тенденций облачных технологий и развёрнута в облаке одного из ведущих мировых поставщиков данных услуг.
Технические требования к кандидатам:
- JavaScript (серверная часть), node.js, основы функционального программирования, events.
- JSON, XML, REST, SOAP.
- MongoDB, либо другие подобные NoSQL системы управления базами данных.
- TCP/IP, HTTP, основы интернет технологий, облачные технологии.
- Linux, bash, ssh, vi, VNC.
- Желательно опыт работы с bluemix.net
- Приветствуется опыт с AXAJ и AngularJS.
Личностные качества:
- Ответственность, выполнение поставленных задач в срок.
- Целеустремлённость, умение доводить дело до конца.
- Самостоятельность, умение работать без постоянного контроля.
- Командных дух, для достижения общих целей.
- Желание учиться, гибкость.
- Дисциплина, знание основ делового/корпоративного поведения.
Мы заинтересованы в долгосрочном плодотворном сотрудничестве.
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