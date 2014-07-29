Для перспективного проекта в области перевозок и электронной коммерции с активными коммерческими клиентами требуется JavaScript/REST/node.js/MongoDB разработчик. Проект состоит из нескольких взаимосвязанных модулей и находится в активной стадии развития, разрабатывается третья версия продукта. Основы технической архитектуры в общем стабильны, но возможны некоторые изменения. Ищется разработчик с глубоким пониманием node.js для работы над модулем, в котором node.js является ключевой технологией. Желателен опыт работы с Вэб Сервисами, SOAP, XML для интеграция с системами сторонних производителей. Так же, возможно привлечение на другие модули (Web) с использованием AJAX и AngularJS. Система строится с учётом последних тенденций облачных технологий и развёрнута в облаке одного из ведущих мировых поставщиков данных услуг.

Технические требования к кандидатам:

- JavaScript (серверная часть), node.js, основы функционального программирования, events.

- JSON, XML, REST, SOAP.

- MongoDB, либо другие подобные NoSQL системы управления базами данных.

- TCP/IP, HTTP, основы интернет технологий, облачные технологии.

- Linux, bash, ssh, vi, VNC.

- Желательно опыт работы с bluemix.net

- Приветствуется опыт с AXAJ и AngularJS.

Личностные качества:

- Ответственность, выполнение поставленных задач в срок.

- Целеустремлённость, умение доводить дело до конца.

- Самостоятельность, умение работать без постоянного контроля.

- Командных дух, для достижения общих целей.

- Желание учиться, гибкость.

- Дисциплина, знание основ делового/корпоративного поведения.

Мы заинтересованы в долгосрочном плодотворном сотрудничестве.