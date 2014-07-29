Нужна программа для рассылки писем

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок169 просмотров

Большая база подписчиков и как разослать всем новые предложения не знаю. У нас постоянные акции и предложения и рассылать надо много и часто. Нет даже понимания как это делать. Помогите. Ваши предложения и цены пишите на почту

11 лет назад
peterkrylov
Пётр 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров