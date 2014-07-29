Правки: 1. Поменять текст в двух кнопках-то есть просто заменить текст. 2. Сделать прайс для скачивания-то есть будет одна кнопка и нажимая на нее прайс. 3. Сейчас под ...
Нужна программа для рассылки писем
Большая база подписчиков и как разослать всем новые предложения не знаю. У нас постоянные акции и предложения и рассылать надо много и часто. Нет даже понимания как это делать. Помогите. Ваши предложения и цены пишите на почту
Заявки фрилансеров
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