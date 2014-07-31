Удалить вирус, вставляющий ссылки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок231 просмотр

Добрый день, есть инрернет магазин на CMS ModX Evo ShopKeeper. Клиент оабращался к фрилансерам, после чего на некоторых страницах сайта начали появлятся ссылки

levitra 10 mg kaufen rezeptfrei

перед закрывающимся тегом .

При том они пояеляются даже если оставить на странице только .

Предлогайте стоимость решения и сроки.

MODX
11 лет назад
DpoH
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

d33mk4
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Дмитрий качественно и быстро выполнил работу, всегда был на связи. Последнее время все реже и реже встречаются такие квалифицированные и добросовестные фрилансеры. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!!!
Нормальный заказчик Вместе решили проблему

Заявки фрилансеров

d33mk4
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Wordpress, исправить работу корзины

    1) При добавлении например одного товара в корзину — добавляется один лишний., т.е. всегда к количеству добавляемого товара +1 шт. 2) При добавлении вариативного товара, например при выборе размера одежды — товар в ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Устранить причину блокировки сайта

    Хостер заблокировал сайт http://www.olga-safonova.com по причине рассылки спама. Необходимо найти и устранить «лишний» код. Исходное сообщение хостера и временный доступ во вложении. Доступ к фтп выбранному исполнителю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна программа для рассылки писем

    Большая база подписчиков и как разослать всем новые предложения не знаю. У нас постоянные акции и предложения и рассылать надо много и часто. Нет даже понимания как это делать. Помогите. Ваши предложения и цены пишите ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • JavaScript/REST/node.js/MongoDB разработчик

    $2500

    Для перспективного проекта в области перевозок и электронной коммерции с активными коммерческими клиентами требуется JavaScript/REST/node.js/MongoDB разработчик. Проект состоит из нескольких взаимосвязанных модулей и находится в активной стадии развития, разрабатывается третья версия продукта. Основы технической архитектуры ...

    AJAXJavaScriptLinuxMongoDBNode.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка по сайту

    Сайт на WP. Сейчас раздел Меню (сайт ресторана) выглядит - смотреть скрин 1 во вложении. То есть просто картинками-нажимаешь на картинку и картинка увеличивается. А необходимо сделать, чтоб было классическое меню-при нажатии на ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис отслеживания новых объявлений на сайте

    Требуется создать сервис (или скрипт), который будет отслеживать появление новых объявлений по определенной категории/тематике на Авито, и отсылать уведомление мне на мейл. Требуется такой функционал для автоматизации ручной рутинной работы. Пример ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача программисту по OpenCart - специфична!

    Требуется доработать в интернет-магазин на OpenCart следующую функцию: - есть товары что попадают в новинки, на них люди при добавлении в магазин и оформлении карточек ставят стикеры - новинка, что нам надо - чтобы ...

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт с распознаванием голосовых команд

    $500

    Необходимо разработать сайт со скриптом распознавания голосовых команд. За основу можно взять Google Voice API или любой другой бесплатный скрипт (если такие есть). Пример работы практически как тут: www.talater.com (даем ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад