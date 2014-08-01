Wordpress, исправить работу корзины

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Завершен2 заявки102 просмотра

1) При добавлении например одного товара в корзину — добавляется один лишний., т.е. всегда к количеству добавляемого товара +1 шт.

2) При добавлении вариативного товара, например при выборе размера одежды — товар в корзину, не добавляется

WordPress
11 лет назад
maxlivemax
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

d33mk4
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Дмитрий профессионал своего дела, сделал все оперативно и как нужно. Работать с ним приятно и понятно. Буду обращаться, спасибо!
Нормальный заказчик Продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

d33mk4
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад