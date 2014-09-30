Удалить внешние ссылки из скрипта сайта

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Завершен9 заявок193 просмотра

На сайте обнаружились внешние вшитые ссылки на какие-то сайты. Гугл ругается. Необходимо найти и удалить эти ссылки. А также в шаблоне найти и удалить команды на их прописывание в дальнейшем, чтобы снова не появлялись.

11 лет назад
mag-pro
Рубен 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо! Все на высоком уровне!
Был рад помочь. Всё отлично, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад