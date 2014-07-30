Гуру WordPress удаленно

Сайт на Joomla, установлен модуль SIGE (Simple Image Gallery Extended). При нажатии на картинку на сайте открывается окно поверх сайта, листалка картинок. Так вот, нужно под картинку вставить блок AdSense. Фактические его туда вставить получается ...
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