Гуру WordPress удаленно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Студия Web-дизайна WonderKiD Studio ищет гуру WordPress с опытом на удаленную работу.

Знания PHP, JavaScript, HTML, MySQL.

Подробности на www.wonderkidstudio.com/job

Ответ на вакансию, резюме присылать на [email protected]

HTMLJavaScriptMySQLPHPWordPress
11 лет назад
wonderkid
Владимир 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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