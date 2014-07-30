Глубокое изменение процесса заказа в Woocommerce

Требуется глубокое изменение процесса создания и управления заказа в Woocommerce, связанное с изменение функционала магазина и введение дополнительных функций. Переработка шаблона сайта с добавлением новых функций.

Далее вкратце:

Раздел «МОЙ ПРОФИЛЬ»

Сделать по возможности разделение не на две, а на три части область с реквизитами клиента:

1. Реквизиты клиента

2. Адрес доставки

3. Адрес для предоставления ветеринарного свидетельства

Редактирование полей в форме «МОЙ ПРОФИЛЬ» сделать аналогично форме заполняемой в процессе заказа (сейчас без разделения, то есть опубликованы на одной странице все поля, и все обязательны).

Форма, заполняемая клиентом при заказе (та самая):

Добавить в каждый вариант «Дата доставки» (кроме варианта «Самовывоз», там дата проставлена)

В итоге форма должна состоять из трех пунктов:

1. Реквизиты клиента

2. Адрес доставки

3. Адрес для предоставления ветеринарного свидетельства

Нужно заглавие каждого пункта выделить жирным.

Просмотр заказа

В конце таблицы отображать сумму заказа (сейчас отображается только в виджете «Сумма в корзине» слева внизу.

Процесс заказа

Добавить колонку со стоимостью «за единицу товара» перед количеством заказанного товара

Вверху стоит прогресс-бар, я так понял визуальная часть его не активна (то есть не отображается текущий статус процесса заказа). Нужно что бы отображался.

Завершение заказа:

Убрать строку «Наши банковские реквизиты», перед ним стоит ю.

В таблице «Информация о заказе» изменить первую строку приведя ее к такому виду:

Икра Тобикко Стандарт × 10 единиц измерения × “Цена за единицу товара руб.”.

Ниже сейчас приводится вся информация, заполненная клиентом, нужно что бы отображались только метод, дата и адрес и данные о ветеринарном свидетельстве.

Подробнее на изображении

Возможно ли считать вес каждой товарной позиции (так же суммарная масса)

Возможно ли корректировать заказ.

Суммирование объема и веса:

При формировании (подсчете) заказа считается вес брутто и вес нетто по отдельности, а также объем занимаемого пространства.

В каждом товаре прописывается отдельно каждая из величин, в последствии, при оформлении заказа умножается на количество заказанного товара.

В итоге клиенту выдается в конце таблицы сумма заказа, общий вес брутто, общий вес нетто и объем в кубических метрах.

Просмотр и редактирование реквизитов вынести в отдельные пункты подменю:

1. Мой кабинет

a. Мои заказы

b. Мои реквизиты

c. Рекламации и предложения

Более подробно в частной беседе. Продолжение на скриншотах.