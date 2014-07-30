Сайт на Joomla, установлен модуль SIGE (Simple Image Gallery Extended). При нажатии на картинку на сайте открывается окно поверх сайта, листалка картинок. Так вот, нужно под картинку вставить блок AdSense. Фактические его туда вставить получается ...
Глубокое изменение процесса заказа в Woocommerce
Требуется глубокое изменение процесса создания и управления заказа в Woocommerce, связанное с изменение функционала магазина и введение дополнительных функций. Переработка шаблона сайта с добавлением новых функций.
Далее вкратце:
Раздел «МОЙ ПРОФИЛЬ»
Сделать по возможности разделение не на две, а на три части область с реквизитами клиента:
1. Реквизиты клиента
2. Адрес доставки
3. Адрес для предоставления ветеринарного свидетельства
Редактирование полей в форме «МОЙ ПРОФИЛЬ» сделать аналогично форме заполняемой в процессе заказа (сейчас без разделения, то есть опубликованы на одной странице все поля, и все обязательны).
Форма, заполняемая клиентом при заказе (та самая):
Добавить в каждый вариант «Дата доставки» (кроме варианта «Самовывоз», там дата проставлена)
В итоге форма должна состоять из трех пунктов:
1. Реквизиты клиента
2. Адрес доставки
3. Адрес для предоставления ветеринарного свидетельства
Нужно заглавие каждого пункта выделить жирным.
Просмотр заказа
В конце таблицы отображать сумму заказа (сейчас отображается только в виджете «Сумма в корзине» слева внизу.
Процесс заказа
Добавить колонку со стоимостью «за единицу товара» перед количеством заказанного товара
Вверху стоит прогресс-бар, я так понял визуальная часть его не активна (то есть не отображается текущий статус процесса заказа). Нужно что бы отображался.
Завершение заказа:
Убрать строку «Наши банковские реквизиты», перед ним стоит ю.
В таблице «Информация о заказе» изменить первую строку приведя ее к такому виду:
Икра Тобикко Стандарт × 10 единиц измерения × “Цена за единицу товара руб.”.
Ниже сейчас приводится вся информация, заполненная клиентом, нужно что бы отображались только метод, дата и адрес и данные о ветеринарном свидетельстве.
Подробнее на изображении
Возможно ли считать вес каждой товарной позиции (так же суммарная масса)
Возможно ли корректировать заказ.
Суммирование объема и веса:
При формировании (подсчете) заказа считается вес брутто и вес нетто по отдельности, а также объем занимаемого пространства.
В каждом товаре прописывается отдельно каждая из величин, в последствии, при оформлении заказа умножается на количество заказанного товара.
В итоге клиенту выдается в конце таблицы сумма заказа, общий вес брутто, общий вес нетто и объем в кубических метрах.
Просмотр и редактирование реквизитов вынести в отдельные пункты подменю:
1. Мой кабинет
a. Мои заказы
b. Мои реквизиты
c. Рекламации и предложения
Более подробно в частной беседе. Продолжение на скриншотах.
Заявки фрилансеров
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