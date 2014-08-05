Нужно скриптом настроить сортировку товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки113 просмотров

Есть сайт донор с которого переносились все товары, вот теперь нужно спарсить сортировку чтобы было так же как на доноре.

11 лет назад
Kulya
Кулик 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

asm4yar
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$20
1 день
Все отлично!
Рекомендую! Интересная работа, хорошая оплата!

Заявки фрилансеров

asm4yar
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад