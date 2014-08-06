Работа по PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок219 просмотров

нужно отредактировать/дописать PHP скрипт, связи с этим нужен знающий человек PHP+MYSQL

MySQLPHP
11 лет назад
getre
Вадим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Grom1k
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отличный специалист, приятно работать.
Адекватный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Grom1k
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад