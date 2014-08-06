Требуется спарсить все товары с сайта для последующего заполнения ими сайта на Битрикс. Интересуют все фото товара (в исходном качестве), категория товара, название товара и его артикул и цена. Также необходимо залить ...
Работа по PHP
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