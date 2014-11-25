Верстка - качественно, валидно, быстро.

Делаю:

Кроссбраузерно (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE8+, Mobile browsers)

Блочная или резиновая верстка

Адаптивная верстка (сайт изменяется при определенных разрешениях экрана)

Отзывчивая верстка (сайт изменяется при всех возможных разрешениях, например от 320 до 1200)

Логичный и аккуратный код с соблюдением стандартов W3C

SEO (h1,h2,h3, strong...)

Pixel perfect

Плагины js & jQuery

HTML5

CSS3

Canvas

Svg

jQuery

javascript

Twitter Bootstrap

php

mysql

smarty

twig

Соблюдаю сроки, работаю по предоплате 50%, возможна работа без предоплаты, но с проверенными людьми. Стоимость верстки постраничная, главная от 50$, внутренняя от 15$. Если оплачиваете рублями, конвертируем по курсу ЦБ на момент оплаты.

Принимаю оплату на:

WebMoney wmz, wmr

Яндекс деньги

Перевод на расчетный счет в российском банке

Почта- проверяется регулярно, отвечаю на все письма