Grom1k

Владимир Grom1k

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Верстка - качественно, валидно, быстро.

Делаю:

  • Кроссбраузерно (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE8+, Mobile browsers)
  • Блочная или резиновая верстка
  • Адаптивная верстка (сайт изменяется при определенных разрешениях экрана)
  • Отзывчивая верстка (сайт изменяется при всех возможных разрешениях, например от 320 до 1200)
  • Логичный и аккуратный код с соблюдением стандартов W3C
  • SEO (h1,h2,h3, strong...)
  • Pixel perfect
  • Плагины js & jQuery
Использую:

  • HTML5
  • CSS3
  • Canvas
  • Svg
  • jQuery
  • javascript
  • Twitter Bootstrap
  • php
  • mysql
  • smarty
  • twig
О принципах в работе:

Соблюдаю сроки, работаю по предоплате 50%, возможна работа без предоплаты, но с проверенными людьми. Стоимость верстки постраничная, главная от 50$, внутренняя от 15$. Если оплачиваете рублями, конвертируем по курсу ЦБ на момент оплаты.

Принимаю оплату на:

  • WebMoney wmz, wmr
  • Яндекс деньги
  • Перевод на расчетный счет в российском банке
Почта [email protected] - проверяется регулярно, отвечаю на все письма

Отзывы заказчиков

espspb
Андрей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Качественно сверстать страницу на HTML5 под Smarty
HTML
Все хорошо, вовремя и качественно.
Все гуд
Ответный отзыв
1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработать форму обратной связи + галерея
Работаю с Владимиром во второй раз! Все отлично! Рекомендую!
Работаем уже второй раз, постановки задач ясны, все гуд, рекомендую
Ответный отзыв
1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа с шаблонами DLE
DLEHTML
Спасибо. Все отлично! Рекомендую!
Работаем без проблем, рекомендую
Ответный отзыв
mikhailstebenkov
Михаил 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Сделать веб-форму и js скрипт
JavaScript
Очень доволен работой. Быстро и в соответствии с заданием.
Рекомендую.
Ответный отзыв
raydi
Пётр 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Доделать веб интерфейс базы
Супер, все просто моментально быстро и качественно! Рекомендую!
Рекомендую дважды.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
4 отзыва
$15/час
от $15от 1 часа
#577
HTML-верстка
2 отзыва
$15/час
от $15от 2 часов
#914