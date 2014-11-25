Верстка - качественно, валидно, быстро.
Делаю:
- Кроссбраузерно (Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE8+, Mobile browsers)
- Блочная или резиновая верстка
- Адаптивная верстка (сайт изменяется при определенных разрешениях экрана)
- Отзывчивая верстка (сайт изменяется при всех возможных разрешениях, например от 320 до 1200)
- Логичный и аккуратный код с соблюдением стандартов W3C
- SEO (h1,h2,h3, strong...)
- Pixel perfect
- Плагины js & jQuery
- HTML5
- CSS3
- Canvas
- Svg
- jQuery
- javascript
- Twitter Bootstrap
- php
- mysql
- smarty
- twig
Соблюдаю сроки, работаю по предоплате 50%, возможна работа без предоплаты, но с проверенными людьми. Стоимость верстки постраничная, главная от 50$, внутренняя от 15$. Если оплачиваете рублями, конвертируем по курсу ЦБ на момент оплаты.
Принимаю оплату на:
- WebMoney wmz, wmr
- Яндекс деньги
- Перевод на расчетный счет в российском банке
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
HTML
Все хорошо, вовремя и качественно.
Ответный отзыв
Все гуд
$10
10 баллов
10 лет назад
Работаю с Владимиром во второй раз! Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Работаем уже второй раз, постановки задач ясны, все гуд, рекомендую
$15
10 баллов
10 лет назад
DLEHTML
Спасибо. Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Работаем без проблем, рекомендую
$10
10 баллов
10 лет назад
JavaScript
Очень доволен работой. Быстро и в соответствии с заданием.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$12
10 баллов
10 лет назад
Супер, все просто моментально быстро и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую дважды.
Веб-программирование
4 отзыва
$15/час
от $15от 1 часа
#577
HTML-верстка
2 отзыва
$15/час
от $15от 2 часов
#914