Добрый день, Нужно сверстать сайт и натянуть на WordPress. 5 разных страниц, верстка адаптивная. Кроме этого требуется небольшие доработки WordPress: 1) Возможность добавления записей (с ...
Работать предпочитаю четко, обычно предоставляем достаточно подробные и четкие ТЗ, если только речь не идет о совсем простом задании. С оплатой тоже проблем никогда не бывает, но работа должна быть сделана качественно.
- $250Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Добрый день, Нужно добавить капчу на отправку формы, чтобы не приходил спам.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $80
Нужно внести некоторые изменения на сайт WordPress (агенство недвижимости). Из основного: 1) доделать формирование PDF-документа 2) убрать лишние поля поиска 3) исправить некоторые глюки Подробное ТЗ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно сделать качественную верстку главной страницы. Требуется: - рабочая область (слайдер + текст под ним) - в отдельный файл tpl, с возможностью добавлять теги в HEAD - новости ...Завершен10 лет назад
- $25
Существует макет главной страницы. Нужно внести в него незначительные изменения. Макет страницы и пожелания как она выглядеть должна вложены здесь. Прочие комментарии при личной переписке.Завершен10 лет назад
- $70
Добрый день, Нужно доделать сайт на WordPress. Всего на сайте 4 страницы. Сделаны 2 (одну нужно немного доделать). Технические детали следующие 1. Должны быть ...Завершен10 лет назад
- $100
Добрый день, Нужно сверстать несложный сайт на WordPress. Макеты пришлю на почту. Помимо обычной верстки, присутствуют следующие ньюансы: 1. Должны быть формы с отправкой содержимого ...Завершен10 лет назад
- $100
Нужно произвести следующие изменения в Magento: У каждого товара добавить спецификации (параметр = значение), и ключевые преимущества (текстовые строки). Должен быть специальный скрипт, который каталог товаров со всеми этими параметрами будет ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Настроить Citrix на новом сервере Windows 2012 Std. Нужно так же найти работающий дистрибутив, с количеством л. не менее 50. Задача простая - раздавать одно приложение в бесшовном окне. После сдачи и ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется модератор на сайт. Тематика - автозапчасти, нужно в них хоть немного разбираться. Ежедневный контроль, какую информацию вносят клиенты: Как часто входят в систему (сделать автоматический отчёт) Как много ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, Нужно доделать верстку 1-й страницы на сайте. Поскольку сайт уже работает, и сделан на шаблонизаторе Smarty, нужно сверстать только рабочую область страницы, без общих боковых меню сайта. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно сделать верстку главной страницы многостраничного сайта. Верстка других страниц последует позднее, пока они рисуются. Макет страницы приложен к проекту. Требования: - необходимо использовать Smarty ...Завершен12 лет назад
- $10
Необходимо сверстать страницу. Страница относительно простая, без наворотов. Требования - указывать теги HTML5 (в частности выделять разделы тегом Article). Заголовки использовать строго H1/H2. Никакой специфичной анимации, требующей JavaScript ...Завершен12 лет назад
- $15
Добрый день, Нужно сверстать 2 простые страницы в HTML5. Обе страницы в одном дизайне, соответственно все стили и т.п. придется делать один раз, а не для каждой страницы в отдельности. ...Завершен12 лет назад
- $30
Добрый день, Необходимо нарисовать две простые, но аккуратные и симпатичные страницы для сайта. ТЗ приложено к проекту.Завершен12 лет назад
- $150
Добрый день, Имеется сайт, уже сделанный. Нужно его немного расширить: сделать несколько страниц (личный кабинет + 2 страницы самого сайта). Страниц около 10, но среди них много очень однотипных (вход ...Завершен12 лет назад
- $20
Внедряем новый дизайн сайта, в связи с чем нужно много чего верстать. Под HTML5 (качественно), без CMS. Уже работали с одним человеком, он работу сделал хорошо, но за другие страницы не берется, а ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, Есть дизайн-макеты нескольких имеющихся страниц сайта (в PSD). Нужно в этом же стиле сделать дизайн нескольких простых страниц. Страницы действительно простые. Пожалуйста, в заявках указывайте цену за ...Завершен12 лет назад
- $30
Требуется сделать качественную верстку в HTML5, с написанием скрипта на JavaScript, для динамичного обновления данных на странице, в соответствие с ТЗ. Пока задача сделать одну страницу, и мы выбираем исполнителя: это одна ...Завершен12 лет назад
- $250
Необходимо разработать интерфейс iOS приложения. Порядка 10 экранов. Подробное ТЗ имеется, высылаю при переписке. Требуется дизайн в PSD и нарезка. Срок -1 неделя.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен12 лет назад