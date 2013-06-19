espspb

Андрей espspb

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Заказчик

Работать предпочитаю четко, обычно предоставляем достаточно подробные и четкие ТЗ, если только речь не идет о совсем простом задании. С оплатой тоже проблем никогда не бывает, но работа должна быть сделана качественно.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать и натянуть на Word Press с определенными доработками

    $250

    Добрый день, Нужно сверстать сайт и натянуть на WordPress. 5 разных страниц, верстка адаптивная. Кроме этого требуется небольшие доработки WordPress: 1) Возможность добавления записей (с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести изменения в сайт на WordPress

    $80

    Нужно внести некоторые изменения на сайт WordPress (агенство недвижимости). Из основного: 1) доделать формирование PDF-документа 2) убрать лишние поля поиска 3) исправить некоторые глюки Подробное ТЗ ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести изменения в дизайн главной страницы

    $25

    Существует макет главной страницы. Нужно внести в него незначительные изменения. Макет страницы и пожелания как она выглядеть должна вложены здесь. Прочие комментарии при личной переписке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доделать сайт на WordPress

    $70

    Добрый день, Нужно доделать сайт на WordPress. Всего на сайте 4 страницы. Сделаны 2 (одну нужно немного доделать). Технические детали следующие 1. Должны быть ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать сайт из 4-х страниц, натянуть на WordPress

    $100

    Добрый день, Нужно сверстать несложный сайт на WordPress. Макеты пришлю на почту. Помимо обычной верстки, присутствуют следующие ньюансы: 1. Должны быть формы с отправкой содержимого ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужны некоторые доработки в Magento

    $100

    Нужно произвести следующие изменения в Magento: У каждого товара добавить спецификации (параметр = значение), и ключевые преимущества (текстовые строки). Должен быть специальный скрипт, который каталог товаров со всеми этими параметрами будет ...

    Magento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить Citrix

    $100

    Настроить Citrix на новом сервере Windows 2012 Std. Нужно так же найти работающий дистрибутив, с количеством л. не менее 50. Задача простая - раздавать одно приложение в бесшовном окне. После сдачи и ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Модератор сайта

    $250

    Требуется модератор на сайт. Тематика - автозапчасти, нужно в них хоть немного разбираться. Ежедневный контроль, какую информацию вносят клиенты: Как часто входят в систему (сделать автоматический отчёт) Как много ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать верстку страницы

    Добрый день, Нужно доделать верстку 1-й страницы на сайте. Поскольку сайт уже работает, и сделан на шаблонизаторе Smarty, нужно сверстать только рабочую область страницы, без общих боковых меню сайта. ...

    CSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать верстку главной страницы

    $50

    Нужно сделать верстку главной страницы многостраничного сайта. Верстка других страниц последует позднее, пока они рисуются. Макет страницы приложен к проекту. Требования: - необходимо использовать Smarty ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать Landing Page

    $10

    Необходимо сверстать страницу. Страница относительно простая, без наворотов. Требования - указывать теги HTML5 (в частности выделять разделы тегом Article). Заголовки использовать строго H1/H2. Никакой специфичной анимации, требующей JavaScript ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать 2 страницы в HTML5

    $15

    Добрый день, Нужно сверстать 2 простые страницы в HTML5. Обе страницы в одном дизайне, соответственно все стили и т.п. придется делать один раз, а не для каждой страницы в отдельности. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сделать несколько страниц к сайту

    $150

    Добрый день, Имеется сайт, уже сделанный. Нужно его немного расширить: сделать несколько страниц (личный кабинет + 2 страницы самого сайта). Страниц около 10, но среди них много очень однотипных (вход ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна верстка сайта, качественная, в HTML5

    $20

    Внедряем новый дизайн сайта, в связи с чем нужно много чего верстать. Под HTML5 (качественно), без CMS. Уже работали с одним человеком, он работу сделал хорошо, но за другие страницы не берется, а ...

    AJAXHTMLJavaScript
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать дизайн нескольких дополнительных страниц

    Добрый день, Есть дизайн-макеты нескольких имеющихся страниц сайта (в PSD). Нужно в этом же стиле сделать дизайн нескольких простых страниц. Страницы действительно простые. Пожалуйста, в заявках указывайте цену за ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Качественная верстка 1 страницы HTML5 + JavaScript

    $30

    Требуется сделать качественную верстку в HTML5, с написанием скрипта на JavaScript, для динамичного обновления данных на странице, в соответствие с ТЗ. Пока задача сделать одну страницу, и мы выбираем исполнителя: это одна ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

nXs
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и натянуть на Word Press с определенными доработками
WordPress
Очень приятно было работать с Андреем, полностью позитивный и адекватный заказчик. Все работы проводились согласно утвержденному ТЗ. Оплата моментально, без задержек после сдачи проекта. Рекомендую всем и сам не против буду еще поработать :).
Задача была выполнена в срок, качеством остался доволен. Хотелось бы отдельно отметить большую оперативность при внесении некоторых изменений.
Ответный отзыв
porfeus
Денис 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Добавить капчу на отправку формы Subrion CMS
Отличный заказчик, своевременная оплата, рекомендую!
Всё хорошо, быстро и то что нужно
Ответный отзыв
Grom1k
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Качественно сверстать страницу на HTML5 под Smarty
HTML
Все гуд
Все хорошо, вовремя и качественно.
Ответный отзыв
booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
$90
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт из 4-х страниц, натянуть на WordPress
WordPress
Хороший заказчик.
Все прошло хорошо.
Ответный отзыв
Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Внести изменения в дизайн главной страницы
Моментальная оплата, чёткая задача, конструктивное сотрудничество - всё было на высоте. Рекомендую!
Очень достойный результат работы. И получен результат очень точно в срок.
Ответный отзыв
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