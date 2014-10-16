Спарсить товары с сайта и залить на сайт Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок157 просмотров

Требуется спарсить все товары с сайта для последующего заполнения ими сайта на Битрикс.

Интересуют все фото товара (в исходном качестве), категория товара, название товара и его артикул и цена.

Также необходимо залить все эти товары (после фильтрации) на сайт под битрикс.

Слушаю ваши предложения

11 лет назад
Aristokrat
Святослав 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня
В принципе все ок.
Все прошло хорошо

Заявки фрилансеров

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад