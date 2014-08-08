Готовую верстку спрограммить на Битрикс старт

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок151 просмотр

Доброго дня!

Простой сайт, верстка готова. Нужно быстро спрограммировать.

Верстка страниц:

1) Главная - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/index.html

2) О компании - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_about.html

3) Кредит - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_credit.html

4) Проекты - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_projects.html

5) Новости и акции - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_news.html

6) Контакты - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_contacts.html

Очень жду ответы.

Спасибо заранее

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Огромное спасибо Сергею за вовремя сданную и качественную разработку сайта на Битриксе. Всегда на связи и настоящий профессионал. Очень рекомендую!
Все вопросы разрешились в процессе диалога, проект завершён. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад