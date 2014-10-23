Собрать модуль подбора квартиры для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок200 просмотров

Необходимо собрать модуль для подбора квартиры аналогично http://n-arbat32.ru/choose

Количество типовых этажей - 13

Количество квартир - 250

в наличии отрисованные планировки, стилистические решения, основная задача собрать.

11 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$150
2 дня
Хорошая работа, ответственный исполнитель
Все отлично, никаких проблем

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад