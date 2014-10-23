Доброго дня! Простой сайт, верстка готова. Нужно быстро спрограммировать. Верстка страниц: 1) Главная - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/index.html 2) О компании - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_about.html 3) Кредит - http://test-html.in.ua/portfolio/pgs/inner_credit.html 4) ...
Собрать модуль подбора квартиры для сайта
Необходимо собрать модуль для подбора квартиры аналогично http://n-arbat32.ru/choose
Количество типовых этажей - 13
Количество квартир - 250
в наличии отрисованные планировки, стилистические решения, основная задача собрать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $180Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доработать сайт на Opencart, Настроить печатные формы. Настроить админ панель. Добавить некоторые скрипты. Тех задание пришлю по запросу. Перенести все доработка на другой сайт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
надо доработать шаблон джумлы с установленным K2 следующими двумя скриптами. сайт http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php : 1. при нажатии кнопки "Купить" на товаре *тестовые: http://your-webmasters.com/demo/myaso36.ru/index.php/itemlist/category/2-myaso ) - происходит добавление текстовой строки с ...Завершен11 лет назад
цели в метрике настроить задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- Завершен11 лет назад
- $100
Требуется спарсить все товары с сайта для последующего заполнения ими сайта на Битрикс. Интересуют все фото товара (в исходном качестве), категория товара, название товара и его артикул и цена. Также необходимо залить ...Завершен11 лет назад
- $50
Ссылка на верстку http://test-html.in.ua/portfolio/wedding/index.html Нужно управлять из админки этим блоком http://joxi.ru/zKbYU4wyTJCzLhyl70k чтобы фотки удобно грузить и этим http://joxi.ru/4qbYU4wyTJCxLkPKDQ0 там будет текст открываться при клике в окне. Остальные блоки можно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте обнаружились внешние вшитые ссылки на какие-то сайты. Гугл ругается. Необходимо найти и удалить эти ссылки. А также в шаблоне найти и удалить команды на их прописывание в дальнейшем, чтобы снова не появлялись.Завершен11 лет назад
Есть сайт донор с которого переносились все товары, вот теперь нужно спарсить сортировку чтобы было так же как на доноре.Завершен11 лет назад
- $1000
Студия Web-дизайна WonderKiD Studio ищет гуру WordPress с опытом на удаленную работу. Знания PHP, JavaScript, HTML, MySQL. Подробности на www.wonderkidstudio.com/job Ответ на вакансию, резюме присылать на [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад