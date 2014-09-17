Требуется доработка скрипта онлайн-калькулятора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки170 просмотров

Требуется доработка скрипта онлайн-калькулятора для страховой компании.

Скрипт представляет собой пошаговую форму, вводимые данные хранятся в сессии до финального шага. Расчет производится на последнем шаге согласно формулам, управляемым в админ панели.

В данный момент требуется верстка и доработка нескольких шагов формы. Тестирование производится средствами PHPUnit и jQuery QUnit, поэтому потребуется и правка обнаруженных багов.

Объем работы ориентировочно оценен на 30 - 36 часов.

Необходимые знания и навыки:

1. PHP

2. JavaScript

3. HTML / CSS

4. навыки кроссбраузерной верстки

Тестирование проводится в следующих браузерах: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome - последние версии; IE - 10, 11.

Оплата будет произведена только после завершения работы или безопасная сделка (на выбор Исполнителя)

Пожалуйста, в заявках указывайте стоимость часа Вашей работы и когда сможете приступить к работе.

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
11 лет назад
mementia
36 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

mr_avi
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$300
4 дня
Отлично сработались с Артемом на данном проекте. Отчет по времени был прозрачным и на проект ушло даже меньше времени чем было в предварительной оценке, что приятно порадовало и подтвердило квалификацию разработчика. В будущем при наличии подходящих проектов обязательно сначала обратимся к Артему.
Отличный заказчик, задачи все ставятся четко, оплата в срок, коммуникация налажена четко, рекоммендую.

Заявки фрилансеров

mr_avi
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад