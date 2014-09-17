Требуется доработка скрипта онлайн-калькулятора для страховой компании.

Скрипт представляет собой пошаговую форму, вводимые данные хранятся в сессии до финального шага. Расчет производится на последнем шаге согласно формулам, управляемым в админ панели.

В данный момент требуется верстка и доработка нескольких шагов формы. Тестирование производится средствами PHPUnit и jQuery QUnit, поэтому потребуется и правка обнаруженных багов.

Объем работы ориентировочно оценен на 30 - 36 часов.

Необходимые знания и навыки:

1. PHP

2. JavaScript

3. HTML / CSS

4. навыки кроссбраузерной верстки

Тестирование проводится в следующих браузерах: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome - последние версии; IE - 10, 11.

Оплата будет произведена только после завершения работы или безопасная сделка (на выбор Исполнителя)

Пожалуйста, в заявках указывайте стоимость часа Вашей работы и когда сможете приступить к работе.