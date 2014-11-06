Бондаренко Артём mr_avimr_avi
33 годаУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разрабатываю проекты любой сложности под веб.
Эл. почта: [email protected] или [email protected]
Skype: artem.vn
Тел.: +380 (93) 836-30-69
Портфолио и информация обо мне — http://uartema.com
Портфолио
- Портфолио163 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$450
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
8 баллов
9 лет назад
Хороший подрядчик. Выполнил работу в срок.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, заказчик на связи, рекомендую.
$30
10 баллов
9 лет назад
Работой по оптимизации страницы остался доволен. Были получены дополнительные рекомендации по сайту и верстке. Буду заказывать еще
Ответный отзыв
Все четко, рекоммендую.
$30
10 баллов
9 лет назад
Очень грамотный и ответственный фрилансер. Работу выполнил в срок и на высоком уровне. Внес все необходимые дополнительный правки (за что отдельное спасибо). Надеюсь на дальнейшее с ним сотрудничество!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую.
HTML-верстка
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга