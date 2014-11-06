mr_avi

Бондаренко Артём mr_avi

 
33 годаУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разрабатываю проекты любой сложности под веб.

Эл. почта: [email protected] или [email protected]

Skype: artem.vn

Тел.: +380 (93) 836-30-69

Портфолио и информация обо мне — http://uartema.com

Портфолио
Отзывы заказчиков
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Скрипт выбора марки автомобиля
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bonacho
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$450
10 баллов
9 лет назад
Сервис поиска недвижимости
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
niggcrash
Олег 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Разработать LandingPage по PSD
Хороший подрядчик. Выполнил работу в срок.
Четкое ТЗ, заказчик на связи, рекомендую.
Ответный отзыв
victor76
Илья 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация и устранение ошибок на 1 странице
Работой по оптимизации страницы остался доволен. Были получены дополнительные рекомендации по сайту и верстке. Буду заказывать еще
Все четко, рекоммендую.
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Создать скрипт опросника
Очень грамотный и ответственный фрилансер. Работу выполнил в срок и на высоком уровне. Внес все необходимые дополнительный правки (за что отдельное спасибо). Надеюсь на дальнейшее с ним сотрудничество!
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, оплата в срок, рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга