Сервис поиска недвижимости

ТЗ: https://www.dropbox.com/s/9uwpbl38bhiawy4/Formular-Aufgabe.doc?dl=0 интересны сроки и цены. Пишите цену за которю вы можете быстро и качественно исполнить задание. Оплата через Western Union или Paypal.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сервис по недвижимости, как упрощенный аналог zillow.com только на основе google maps
Предоставлю базу домов(2400 объектов), и впс для работы.
нужно:
страница с интерактивной картой
индексная – поиск
и страница объекта с информацией о нем
дизайн не нужен. нужен грамотный интерфейс в рамках дефолтного bootstrap
Подробная информация о содержание на страницах в файле ниже.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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