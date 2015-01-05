Доработка сайта на Вамшопе (VamShop)

Нужна доработка сайта на Вамшопе. Если кратко описать суть: нужно создать у пользователей интернет-магазина свойство (поле), по которому администратор может давать части клиентов доступ к ценам на определенный бренд продукции (остальные пользователи при этом эти цены видеть не должны). То есть доработки будут связаны и с каталогом (чтобы была возможность дать доступ именно к ценам к определенному бренду, а не ко всем), и с карточкой пользователя.