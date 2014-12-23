Разширение функционала личного кабинета

Веб-программированиеЗавершен5 заявок144 просмотра
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Проект реализован на фреймворке Codeigniter.

Добавить функционал в ЛК скрипты для работы с уже имеющейся БД и выдачей информации.

Пишите в личку предоставлю более точное описание.

9 лет назад
NikitaGruzdev
Никита 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
9 лет назад
$250
1 день
Спасибо за работу. Как и прежде все на высшем уровне. Очень доволен сотрудничеством.
Спасибо, приятно было работать! Отличный заказчик, рекомендую!
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