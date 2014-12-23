Разширение функционала личного кабинета

Сделать аналог callbackhunterа на базе нашего сайта prolos.ru и атс Октелл Разница только в том, что клиен когда вводит свой номер то его набирает октелл и соединяет напрямую с офисом/колл центром. требуемые настройки 1)Не показывать виджет больше ...