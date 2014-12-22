Разработка модуля

Нужно доработать импорт прайсов из xls в Opencart таким образом, чтобы из прайса товар попадал в нужную категорию, а также можно было выбрать колонки: Производитель, Размер (артикул), Наименование товара, остатки, Цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать модуль, который будет устанавливаться на сайтах клиентов, по средствам API.
Что нужно реализовать:
1. Небольшой конструктор создания модуля (около 10 параметров);
2. Генерация API для вставки на сайт пользователя;
3. Регистрация пользователя создавшего модуль;
4. Пользовательский кабинет управления модулем.
Сам по себе модуль простой и понятный. Основная его задача - повышение конверсии сайта.
На данный момент имеется сверстанный прототип кабинета и модуля.
Интересно найти единомышленника на долгое сотрудничество.
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