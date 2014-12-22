Нужно доработать импорт прайсов из xls в Opencart

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Нужно доработать импорт прайсов из xls в Opencart таким образом, чтобы из прайса товар попадал в нужную категорию, а также можно было выбрать колонки: Производитель, Размер (артикул), Наименование товара, остатки, Цена

OpenCart
9 лет назад
cityinfo
Роман 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
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