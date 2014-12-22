сейчас так http://www.floomby.ru/s2/7e7Y4j а надо так http://www.floomby.ru/s2/Je7YeE и сделать чтобы навигация по страница и снизу была http://pay.popop.info/ DLE 10.3
Нужно доработать импорт прайсов из xls в Opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать импорт прайсов из xls в Opencart таким образом, чтобы из прайса товар попадал в нужную категорию, а также можно было выбрать колонки: Производитель, Размер (артикул), Наименование товара, остатки, Цена
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