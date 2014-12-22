Нужен скрипт вывода тем форума xenForo в DLE

Добрый день, уважаемый исполнитель) Необходимо написать парсер с работой через API инстаграма. Суть парсера такова: Есть квадрать с координатами: 0;0 10;0 10;10 0;10 необходимо в каждом запросе, менять координаты для сбора информации в квадрате с определённым шагом. Например: отправляем запрос собрать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт вывода тем форума, работающего на движке xenForo, на главную страницу сайта, работающего на движке DLE.
Выводиться должна последняя прокомментированная тема на форуме с текстом последнего сообщения в этой теме и аватаром пользователя, добавившего сообщение.
Называйте, пожалуйста вашу цену и срок. Сделать очень желательно побыстрее.
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