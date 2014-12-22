Нужен скрипт вывода тем форума xenForo в DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки102 просмотра
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Необходимо написать скрипт вывода тем форума, работающего на движке xenForo, на главную страницу сайта, работающего на движке DLE.

Выводиться должна последняя прокомментированная тема на форуме с текстом последнего сообщения в этой теме и аватаром пользователя, добавившего сообщение.

Называйте, пожалуйста вашу цену и срок. Сделать очень желательно побыстрее.

9 лет назад
malov
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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