Нужен скрипт вывода тем форума xenForo в DLE

Добрый день! С Пред.программист получив оплату пропал и не выходит на связь. Нам требуется доделать его работу. Все уже сделано на 95%. Требуется сделать нотисы при сохранении чего либо в админ-панели (аля "сохранено" ) произовольные поля при регистрации сделать, ...