Сервис по формированию печатных форм на WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки81 просмотр
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Требуется доработать wordpress следующим функционалом:

Функционал аналогичен: http://www.e-kontur.ru/ip

- клиенты заполняют несколько форм (в несколько шагов с промежуточной верификацией данных, условия - дам исполнителю)

- оставленные email'ы пишем в бд потенциальных клиентов (если не закончены формы, то пишем в холодный список с пометкой с какого шага пользователь ушел, закончены - в теплый)

- итогом заполнения форм будет переход на оплату через Робокассу, и после оплаты пользователь получает на почту комплект документов, который можно распечатать (doc или xls)

- в наш реестр подготовленных документов заносятся данные относительно выполненной работы, контакты, город, адрес и все исходные данные, также есть возможность всегда снова восстановить комплект документов по адресу email.

- предусмотреть вариант когда пользователь закончил заполнение форм, но не оплатил - внести его данные в реестр подготовленных документов + занести email в теплый список

Цену по проекту предлагайте.

9 лет назад
malov
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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