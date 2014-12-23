Сервис по формированию печатных форм на WP

НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ "кросспостинг": - сервис, с помощью которого автоматизировать процесс раздачи по социальным сетям нужной инфо по следующему порядку действий: 1. выбирается материал из сети (YouTube, Газета, Новость, ссылка) - который нужен 2. и с помощью кнопки, скрипта, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать wordpress следующим функционалом:
Функционал аналогичен: http://www.e-kontur.ru/ip
- клиенты заполняют несколько форм (в несколько шагов с промежуточной верификацией данных, условия - дам исполнителю)
- оставленные email'ы пишем в бд потенциальных клиентов (если не закончены формы, то пишем в холодный список с пометкой с какого шага пользователь ушел, закончены - в теплый)
- итогом заполнения форм будет переход на оплату через Робокассу, и после оплаты пользователь получает на почту комплект документов, который можно распечатать (doc или xls)
- в наш реестр подготовленных документов заносятся данные относительно выполненной работы, контакты, город, адрес и все исходные данные, также есть возможность всегда снова восстановить комплект документов по адресу email.
- предусмотреть вариант когда пользователь закончил заполнение форм, но не оплатил - внести его данные в реестр подготовленных документов + занести email в теплый список
Цену по проекту предлагайте.
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