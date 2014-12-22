Маленькая доработка ЧПУ InstantCMS 2.1.2 (last)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки100 просмотров
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Необходима маленькая доработка ЧПУ InstantCMS 2.1.2.

Стандартное ЧПУ:

site.ru/category

site.ru/category/subcategory

site.ru/category/id.html

site.ru/category/subcategory/id.html

Необходимое ЧПУ:

site.ru/category/

site.ru/category/subcategory/

site.ru/category/id/

site.ru/category/subcategory/id/

Сделать нужно в виде мануала, чтобы при обновлениях самостоятельно мог исправить эту проблему.

9 лет назад
Artamos
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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