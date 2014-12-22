Маленькая доработка ЧПУ InstantCMS 2.1.2 (last)

Добрый день, уважаемый исполнитель) Необходимо написать парсер с работой через API инстаграма. Суть парсера такова: Есть квадрать с координатами: 0;0 10;0 10;10 0;10 необходимо в каждом запросе, менять координаты для сбора информации в квадрате с определённым шагом. Например: отправляем запрос собрать ...