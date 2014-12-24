Доделать форму заявки

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$180
Веб-программированиеЗавершен15 заявок226 просмотров
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ТЗ: https://www.dropbox.com/s/9uwpbl38bhiawy4/Formular-Aufgabe.doc?dl=0

интересны сроки и цены.

Пишите цену за которю вы можете быстро и качественно исполнить задание.

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9 лет назад
didibmx
33 годаГермания
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
9 лет назад
$63
1 день
Очень понравилось сотрудничать. Быстро, качественно и недорого! Советую!
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