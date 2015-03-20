Настроить плагин WP Robot3

Прототипы всех страниц сайта есть, тексты тоже пишем сами. Мне нужна только верстка и программирование. Сайт - B2B без сложных элементов, только форма заказа. Нужно будет редактировать уже имеющийся сайт: - изменятся страницы по блокам (на сайте ...