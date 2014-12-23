Верстка и программирование по прототипу (движок сайта - S.Builder)

Прототипы всех страниц сайта есть, тексты тоже пишем сами.

Мне нужна только верстка и программирование.

Сайт - B2B без сложных элементов, только форма заказа.

Нужно будет редактировать уже имеющийся сайт:

- изменятся страницы по блокам (на сайте будет 6-7 страниц: "о нас", "продукция", "где купить", "контакты", "доставка", "отзывы"+ форма оптового заказа);

- и нужно сделать форму заказа с сайта по макету.

Работа с четким ТЗ и постоянным общением со мной по всем вопросам.

Жду ориентировочную стоимость работы и сроки исполнения от желающих, преимуществом будут кейсы.

При условии быстрой и качественной работы готова постоянно отдавать и другие проекты на аутсортинг.