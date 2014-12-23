НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ "кросспостинг": - сервис, с помощью которого автоматизировать процесс раздачи по социальным сетям нужной инфо по следующему порядку действий: 1. выбирается материал из сети (YouTube, Газета, Новость, ссылка) - который нужен 2. и с помощью кнопки, скрипта, ...
Верстка и программирование по прототипу (движок сайта - S.Builder)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прототипы всех страниц сайта есть, тексты тоже пишем сами.
Мне нужна только верстка и программирование.
Сайт - B2B без сложных элементов, только форма заказа.
Нужно будет редактировать уже имеющийся сайт:
- изменятся страницы по блокам (на сайте будет 6-7 страниц: "о нас", "продукция", "где купить", "контакты", "доставка", "отзывы"+ форма оптового заказа);
- и нужно сделать форму заказа с сайта по макету.
Работа с четким ТЗ и постоянным общением со мной по всем вопросам.
Жду ориентировочную стоимость работы и сроки исполнения от желающих, преимуществом будут кейсы.
При условии быстрой и качественной работы готова постоянно отдавать и другие проекты на аутсортинг.
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