Хотим приложение аналогичное этому Gametime (iOS, Andriod). Задача приложения: заказ билетов на спорт. мероприятия любимых команд через выбор стадиона, сектора на стадионе и конкретного места
Мобильные приложения6 заявок
Закрыт
10 лет назад
Хотим приложение аналогичное этому Gametime (iOS, Andriod). Задача приложения: заказ билетов на спорт. мероприятия любимых команд через выбор стадиона, сектора на стадионе и конкретного места
Прототипы всех страниц сайта есть, тексты тоже пишем сами. Мне нужна только верстка и программирование. Сайт - B2B без сложных элементов, только форма заказа. ...