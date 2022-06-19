мне нужны 3 иконки-логотипа для программы. текст на иконках не нужен, только картинка сами программы вот [url=https://letsextract.com/ru/]https://letsextract.com/ru/[/url] 1. email extractor - ищет и собирает емейл адреса, телефоны и другие контакты 2. email verifier - проверяет (валидацию проводит) емейл ...
- $30Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
- $25
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1JR9W8Jc9Fa8HzVNJdAwzsw813XRtx75N_UMcQKNVNF0/edit?usp=sharing Оплата Киви или Сбер.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 месяцев назад
исходный скрипт прилагаю это скрипт валидации емейл адресов. скрипт работает так: 1. при запуске без параметров тестирует себя и выдает результат теста в браузере. 2. при запуске с параметрами a) находит mx-записи б) проверяет их в) пытается отправить ...Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1qWkEhKc-d9Zcq6PRkus6RULBEFheV6i7wz7Bh9LDq00/edit?usp=sharing Android 9+ Xamarin C#Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
должно работать на windows 7, 10 32&64 bit в сессии текущего пользователя программно включать/отключать все имеющиеся микрофоны (если возможно, если нет - все имеющиеся устройства ввода звука). на c#, vb.net или библиотека с возможностью использования в этих ...Системное программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Текст - мета-теги (загловки, описания и ключевые слова для веб-страниц). Общий объем ~7500 символов с пробелами. перевод с русского на английский. от вас: 1) цена 2) реальные сроки 3) примеры ваших работ по переводу текстов в сфере IT, программного обеспечения.Переводы1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно для тестов сделать небольшое, но работоспособное веб-приложение на ASP.NET (.NET Framework). Задача: приложение должно создавать новый zip-архив из списка загруженных файлов, и предоставлять этот архив для скачивания. Макет во вложении. Язык - Visual Basic, не C# ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
доделывается диз на фигме, вопрос пары дней. больших изменений не будет, плюс минус такой вариант: _https://www.figma.com/file/If6Eifvsbkj6mcGa7HpqES/LetsExtract?node-id=17%3A79 нужно будет сверстать в html-страницу, используя (полагаю) bootstrap. сайт статичный HTML будет. + сделать адаптив в приоритете минимализм + валидность.HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fff_8uLSh_gYgrkD4DohoidC-4p0oPmji00TZyEY5UU/edit?usp=sharing 19.06.2022 18:25 обновил ТЗВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день, нужно разработать контент-план для наполнения сайта, составить ТЗ под каждую статью. Статьи - лонгриды. Количество - 30 шт. В каждой статье должны быть изображения, и ссылки на соответствующие страницы сайта. СЯ есть. Тематика - софт, IT, информационная безопасность. ТЗ ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $555
СпрутМонитор - это многофункциональный программный комплекс для собственников бизнеса, руководителей компаний и IT-специалистов. Мы ищем боевого менеджера по продажам. Ваша главная задача - предлагать готовое решение для контроля сотрудников b2b-клиенту, чтобы он мог вывести бизнес на ...Управление продажами3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, удаленная работа Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам Работа в проекте https://sprutmonitor.ru - система учета рабочего времени сотрудников ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Для нового проекта требуется сбор SEO-семантического ядра, советы по организации структуры. С кластеризацией. Регион - вся рф. Стартовый набор - до 10 ключей. Минусы также предоставлю.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Неспешно подыскиваем специалиста в seo для долгосрочного сотрудничества по проекту sprutmonitor.ru В идеале - продвижение исключительно за счёт внутренней оптимизации. Если ссылки - то на нашем аккаунте (почему? Хотим видеть, что и какого качества закупается, и ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Нужно сконвертить скрипт инсталлера инносетап iss в формат msi. Оттестить. Описание функционала и сам скрипт готов выслать в ЛС. Скрипт сам по себе несложный, но есть нюансы. Ищу исполнителя с опытом.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
задача касательно именно сбора информации и отправки ее post-запросом в простом xml-формате на мой сервер. т.е. я ищу разработчика именно под агент. 1. возможно ли описанное ниже в принципе на ios? А на Android? 2. если возможно, ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
всем привет, можно использовать: aforge/accord.net, ffmpeg остальное по согласованию без windows media player должно быть написано на C# или VB.NET URL с тестовым видео будет. От вас рабочий исходник - программа с кнопками старт-пауза-стоп и стандартной перемоткой-ползунком. звук в видео ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
ТЗ прилагаю. Дорабатываем _sprutmonitor.ru в соответствии с ТЗ, необходим законченный внешний вид Сайт статика, чистый HTML c инклюдами на PHPHTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
лендинг для сайта _sprutmonitor.ru будет располагаться на отдельном поддомене _promo.sprutmonitor.ru рассматриваю варианты как в конструкторе так и HTML/PHP. прототип + верстка. адаптив. предлагайте варианты по ценам и срокам. примеры последних ваших работ также необходимо (желательно в it-тематике). ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1sgJGyX-yS0GM4oue1q76qkoRh8V-ybzk3FaAckL0aPA/editСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад