soft4you

Дмитрий soft4you

 
30 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$425
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • 3 иконки-картинки для 3 программ

    $30

    мне нужны 3 иконки-логотипа для программы. текст на иконках не нужен, только картинка сами программы вот [url=https://letsextract.com/ru/]https://letsextract.com/ru/[/url] 1. email extractor - ищет и собирает емейл адреса, телефоны и другие контакты 2. email verifier - проверяет (валидацию проводит) емейл ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Переписать php скрипт

    исходный скрипт прилагаю это скрипт валидации емейл адресов. скрипт работает так: 1. при запуске без параметров тестирует себя и выдает результат теста в браузере. 2. при запуске с параметрами a) находит mx-записи б) проверяет их в) пытается отправить ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Программное включение/выключение микрофона C#

    должно работать на windows 7, 10 32&amp;64 bit в сессии текущего пользователя программно включать/отключать все имеющиеся микрофоны (если возможно, если нет -  все имеющиеся устройства ввода звука). на c#, vb.net или библиотека с возможностью использования в этих ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Перевод IT-текста рус-англ

    Текст - мета-теги (загловки, описания и ключевые слова для веб-страниц). Общий объем ~7500 символов с пробелами. перевод с русского на английский. от вас: 1) цена 2) реальные сроки 3) примеры ваших работ по переводу текстов в сфере IT, программного обеспечения.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • ASP.NET веб-приложение тестовое

    Нужно для тестов сделать небольшое, но работоспособное веб-приложение на ASP.NET (.NET Framework). Задача: приложение должно создавать новый zip-архив из списка загруженных файлов, и предоставлять этот архив для скачивания. Макет во вложении. Язык - Visual Basic, не C# ...

    Visual BasicASP.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Верстка figma

    доделывается диз на фигме, вопрос пары дней. больших изменений не будет, плюс минус такой вариант: _https://www.figma.com/file/If6Eifvsbkj6mcGa7HpqES/LetsExtract?node-id=17%3A79 нужно будет сверстать в html-страницу, используя (полагаю) bootstrap. сайт статичный HTML будет. + сделать адаптив в приоритете минимализм + валидность.

    HTMLBootstrapFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Контент-план + ТЗ для копирайтеров

    Добрый день, нужно разработать контент-план для наполнения сайта, составить ТЗ под каждую статью. Статьи - лонгриды. Количество - 30 шт. В каждой статье должны быть изображения, и ссылки на соответствующие страницы сайта. СЯ есть. Тематика - софт, IT, информационная безопасность. ТЗ ...

    Лонгрид
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Менеджер по продажам IT-услуг и программного обеспечения

    $555

    СпрутМонитор - это многофункциональный программный комплекс для собственников бизнеса, руководителей компаний и IT-специалистов. Мы ищем боевого менеджера по продажам. Ваша главная задача - предлагать готовое решение для контроля сотрудников b2b-клиенту, чтобы он мог вывести бизнес на ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • IT копирайтер, автор, журналист

    Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, удаленная работа Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам Работа в проекте https://sprutmonitor.ru - система учета рабочего времени сотрудников ...

    Написание статейСценарий для видеоЗащита информации
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Seo оптимизация

    Неспешно подыскиваем специалиста в seo для долгосрочного сотрудничества по проекту sprutmonitor.ru В идеале - продвижение исключительно за счёт внутренней оптимизации. Если ссылки - то на нашем аккаунте (почему? Хотим видеть, что и какого качества закупается, и ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Innosetup -> msi

    Добрый день, Нужно сконвертить скрипт инсталлера инносетап iss в формат msi. Оттестить. Описание функционала и сам скрипт готов выслать в ЛС. Скрипт сам по себе несложный, но есть нюансы. Ищу исполнителя с опытом.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Запись звука, скрины и немного удаленного управления для iOS/Android

    задача касательно именно сбора информации и отправки ее post-запросом в простом xml-формате на мой сервер. т.е. я ищу разработчика именно под агент. 1. возможно ли описанное ниже в принципе на ios? А на Android? 2. если возможно, ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • C# winforms h264 Stream Player (video)

    всем привет, можно использовать: aforge/accord.net, ffmpeg остальное по согласованию без windows media player должно быть написано на C# или VB.NET URL с тестовым видео будет. От вас рабочий исходник - программа с кнопками старт-пауза-стоп и стандартной перемоткой-ползунком. звук в видео ...

    WinForms
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг по ТЗ с дизом

    лендинг для сайта _sprutmonitor.ru будет располагаться на отдельном поддомене _promo.sprutmonitor.ru рассматриваю варианты как в конструкторе так и HTML/PHP. прототип + верстка. адаптив. предлагайте варианты по ценам и срокам. примеры последних ваших работ также необходимо (желательно в it-тематике). ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1sgJGyX-yS0GM4oue1q76qkoRh8V-ybzk3FaAckL0aPA/edit

    PHPHTML
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
8 месяцев назад
3 иконки-картинки для 3 программ
Спасибо большое за заказ, коммуникация и оплата супербыстрые! Рекомендую к сотрудничеству!
очень быстро, недорого, рекомендую!!
Ответный отзыв
Toshima
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
10 месяцев назад
PHP скрипт получения ссылки на оплату
Простое, понятное ТЗ. Было приятно поработать :)
Быстро. Буду обращаться ещё !
Ответный отзыв
Teacher100
Андрей 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
год назад
Перевод IT-текста рус-англ
Все прошло гладко. Благодарю.
быстро, перевод не гугл-транслейт, видно что руками и головой. спасибо. буду обращаться еще.
Ответный отзыв
playsetler
Роман 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов(-2)
$62
10 баллов
год назад
Верстка figma
Все отлично, работа закончена
все ок продолжаем работать
Ответный отзыв
susha12
33 годаГрузия
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Исправить визуальные ошибки на сайте по ТЗ
Отличный заказчик. Рекомендую. Буду рад поработать ещё.
все отлично. Георгий соблюдает сроки и делает работу качественно. продолжаем сотрудничество. и всем рекомендую!
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