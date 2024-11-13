Добрый день,

необходимо выполнить качественный пруфридинг носителем языка украинской версии сайта.

От меня - ссылки на страницы сайта (25 страниц). Количество слов/символов неизвестно. Теоретически и ориентировочно - 15-30 тыс символов.

От вас - результат в формате, подразумевающим понятные правки сайта. Если это word-документ, то выделенные цветом изменения. Или что-то подобное.