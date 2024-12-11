Модификация главной страницы блога Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок279 просмотров

Добрый день.

Необходимо модифицировать главную страницу блога WordPress https://sprutmonitor.ru/blog/

Используется тема News Board. Подробное ТЗ в приложении.

WordPressДоработка сайтов
5 месяцев назад
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Анна
 
30 лет
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Віталій
 
25 лет
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад

  • Похожие заказы

  • Ищу Go разработчика

    Требуется Go разработчик для почасовой работы над небольшими задачами в готовом проекте. Система менеджмента проектов разработана с использованием Go, Svelte, Astro и JS. Подробности будут предоставлены в личном общении.

    AstroGoJavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Админка flask

    Требуется разработать функционал для загрузки PDF и изображений напрямую из раздела карты в админке на Flask. В настоящее время файлы прикрепляются вручную по ID карты. Необходимо оптимизировать этот процесс, чтобы упростить работу с файлами. Укажите сроки выполнения задачи.

    Flask
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Доработка на Вордпресс

    $30

    Требуется доработка сайта пассажирских перевозок на WordPress. Необходимо убрать промежуточный URL с страниц автобусов и настроить индексацию фильтров. Ищется решение или плагин, который позволит прописывать собственные URL для фильтров, чтобы они корректно индексировались.

    Доработка сайтовWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • В список Компаний Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков

    $2

    Требуется разработать решение для парсинга списка МФО и банков в систему Битрикс24. Необходимо ежедневно получать новые данные и обновлять существующие записи. Данные должны быть записаны в соответствующие поля, такие как ИНН и другие. Интересует возможность реализации запроса и предварительная оценка стоимости проекта.

    Парсинг данныхБитрикс24
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Розробка двох веб проєкиів

    $800

    Шукається веб-розробник для створення двох проєктів: сайт компанії NexusVibe з акцентом на дизайн та презентацію вакансій, а також онлайн-шоурум для Greenframe з каталогом дерев'яних будинків. Важливо дотримуватись вказаного дизайну з Figma та забезпечити функціональність адміністративної консолі.

    Дизайн сайтовСоздание сайтовFigma
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработка битрикс, задача для опытных

    Ищется опытный веб-программист для доработки сайта на Битрикс. Задачи включают настройку подложки фильтра, изменение карточек товара, обновление формы обратной связи и замену шаблона блока со специальными предложениями. Также требуется настройка хостинга и взаимодействие с технической поддержкой. Ожидается быстрое выполнение задач.

    Доработка сайтов1С-Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Астериск подключить к GPT

    Требуется интеграция чат-бота GPT с Asterisk для обработки входящих и исходящих звонков. Рассматривается использование библиотек с GitHub, таких как phone-g, для реализации проекта. Необходимо оценить возможности и предложить решение.

    Интеграция APIСоздание чат-ботовChatGPT
    Веб-программированиенет заявок
    Закрытнет даты

  • Реализовать чекер

    Задача заключается в разработке чекера для PUBG Mobile, включающего анализ сетевого трафика, работу с API и интеграцию решений для CAPTCHA. Необходимо использовать Python для написания кода, а также прокси-серверы для предотвращения блокировки IP. Ожидается понимание работы игры и навыки автоматизации запросов.

    Написание скриптовРазработка программPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрытнет даты

  • Flask-admin

    $40

    Требуется middle-разработчик для доработки flask-admin. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с flask, уметь разбираться в чужом коде и быть готовым к срочной задаче. Откликайтесь, если вы уже работали с flask-admin.

    Доработка сайтовFlask
    Веб-программирование1 заявка
    Закрытнет даты

  • Битрикс24 необходимо парсить список МФО и Банков в crm

    $200

    Необходимо разработать парсер для списка МФО и банков, который будет интегрирован в Битрикс24. Данные должны обновляться ежедневно, с записью информации в поля, такие как ИНН. Интересует возможность реализации проекта и предварительные суммы. Подробное ТЗ будет составлено позже.

    Парсинг данныхБитрикс24
    Веб-программирование2 заявки
    Закрытнет даты