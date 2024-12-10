Веб-разработчик на онлайн-проект

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок251 просмотр

Я ищу веб-разработчика на онлайн-проект.

Нужен прокаченный скил в laravel и адаптивной верстке.

Понимаю, что кодинг и верстка - это разные задачи, поэтому возможно, что это будет команда: кодер + верстальщик.

Работа полностью удаленная.

Если у вас есть опыт, пишите.

LaravelАдаптивная верстка
5 месяцев назад
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