Веб-разработчик на онлайн-проект

Я ищу веб-разработчика на онлайн-проект.

Нужен прокаченный скил в laravel и адаптивной верстке.

Понимаю, что кодинг и верстка - это разные задачи, поэтому возможно, что это будет команда: кодер + верстальщик.

Работа полностью удаленная.

Если у вас есть опыт, пишите.