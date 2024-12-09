Правки сайта на платформе modx

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Закрыт3 заявки205 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать правки сайта на платформе modx согласно ТЗ.

Сроки и стоимость указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО.

MODXДоработка сайтов
5 месяцев назад
Yuriy_Sh
Юрий 
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