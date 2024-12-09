Требуется внести небольшую правку на сайте, связанную с чекбоксами. Ожидается выполнение задачи за 30 минут. Бюджет на работу составляет 10$. Оплата осуществляется по факту выполнения.
Парсинг данных
Необходима возможность скачивать с определённого ресурса всё его содержимое (файлы формата pdf, zip-архивы, kenml). Адрес ресурса и путь непосредственно к хранилищам данных привожу в виде QR-кодов (3 шт). Конечный результат должен позволять самостоятельно скачивать любое количество данных по ссылкам подобного рода, не ограничиваясь только тремя приведёнными примерами.
Заявки фрилансеров
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