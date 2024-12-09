Парсинг данных

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Закрыт4 заявки20 просмотров

Необходима возможность скачивать с определённого ресурса всё его содержимое (файлы формата pdf, zip-архивы, kenml). Адрес ресурса и путь  непосредственно к хранилищам данных привожу в виде QR-кодов (3 шт). Конечный результат должен позволять самостоятельно скачивать любое количество данных по ссылкам подобного рода, не ограничиваясь только тремя приведёнными примерами.

Парсинг данных
5 месяцев назад
guest_1733732273463
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Дмитрий
 
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Нуркадыр
 
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