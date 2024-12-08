Требуется помощь в деплое сайта на GoDaddy. Хостинг и домен уже куплены, файлы загружены, но сайт не отображается. Если проблема не решится, необходимо будет перенаправить домен на другой хостинг. Ищем специалиста в веб-программировании для решения данной задачи.
Доработки сайта на wordpress
Необходимо внести изменения на сайте на Wordpress по макетам дизайна (сверстать, добавить элементы, формы, правки шаблонов).
Подробности лучше обсудить в tg (в профиле)
Заявки фрилансеров
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