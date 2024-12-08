Доработки сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок279 просмотров

Необходимо внести изменения на сайте на Wordpress по макетам дизайна (сверстать, добавить элементы, формы, правки шаблонов).

Подробности лучше обсудить в tg (в профиле)

WordPressДоработка сайтовИнтеграция верстки
5 месяцев назад
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