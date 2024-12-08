Настройка темлейта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки17 просмотров

Добрый день. Нужно с нуля настроить темплейт вида https://demoapus-wp.com/cityo/place/half-map-1/ до такого состояния как указано на примере. Также нужно будет подключить все необходимые модули для корректной работы темлейта.

WordPress
5 месяцев назад
lcp
38 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад