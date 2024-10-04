Онлайн чат Битрикс сегодня

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки60 просмотров

Всем добрый день, нужно реализовать виджет чата битрикс по дизайну и функционалу как живо чат, сроки сегодня, более подробное тз отправлю в сообщениях  

1С-Битрикс
5 месяцев назад
guest_1733825498725
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