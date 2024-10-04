Требуется доработка текущего лендинга на Тильде до полноценного интернет-магазина. Необходимо добавить внутренние страницы, которые уже отрисованы в Figma. Магазин должен поддерживать доставку через CDEK и оплату через Точка банк с интеграцией системы лояльности Collabza. Проект был начат другим исполнителем, который не завершил работу.
Онлайн чат Битрикс сегодня
Всем добрый день, нужно реализовать виджет чата битрикс по дизайну и функционалу как живо чат, сроки сегодня, более подробное тз отправлю в сообщениях
Заявки фрилансеров
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